政Whats噏：測量人才唔夠　謝偉銓呻學額太少

現時內地有唔少重大基建項目，需要大量測量人才投身，但立法會建築、測量、都市規劃及園境界議員謝偉銓（Tony）話香港嘅人才都短缺，仲呻話因測量學額唔夠，希望政府可以增加學額，吸引報讀。

深圳前海深港現代服務業合作區管理局香港青年建築設計比賽今日(26日)舉行啟動禮，本身係測量師嘅Tony話自己早年喺理工大學畢業後半工讀，邊打工邊進修2年就成功考獲牌照，但係有位師兄要用上6年時間先考到牌，相比之下自己算係比較好彩。佢認為半工讀好處係能夠汲取更多實戰經驗，較大學畢業生考完牌先入行為優勝。

依家香港係咪少咗人入行？佢解釋，由於本地大學着重研究嘅學科，所以忽略咗測量學，正正呢個原因導致測量學額長期不足，「想讀都無得讀」，佢又話香港同有好多大型基建項目嘅前海市一樣，好需要呢方面嘅新晉精英，期望政府增加學額紓緩問題，吸引有志之士入讀課程。

同場嘅香港測量師學會前會長賴旭輝就話每年平均得百幾至二百個畢業生入行，人數唔夠政府、業界同私營機構分，佢都想政府增加學額，畀多啲機會人入行，培育更多測量人才。