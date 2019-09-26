沙中線紅磡站聆訊　禮頓專家質疑港鐵驗鋼筋抽樣存偏頗

沙中線紅磡站獨立調查委員會今日(26日)繼續聆訊，禮頓(亞洲)委聘的獨立統計專家Barrie Wells續以視像作供，他質疑港鐵早前鑿開石屎以超音波檢驗鋼筋，抽樣方法存在偏頗，相信會有高估不合格情況出現。

港鐵早前開鑿石屎以陣列式超音波，於月台區域A、B、HKC及C隨機抽樣檢驗有帽樑(Capping beam)連續牆的鋼筋接駁率。Wells表示，根據港鐵提交的「全面評估報告」，由於鋼筋接駁問題與手工不佳有關，可能會出現群組化(Clustering)情況，即只有特定群組出現有問題鋼筋，他指，群組化會令抽驗樣版不合格率增加，結果偏頗。

Wells又指，自己曾以置信水平(Confidence Level)為90%及鋼根扭入約28毫米為標準計算不合格率，與報告所使用95%置信水平計算方法不一樣，故其數字較報告低。政府代表律師周偉倫則引述負責專家的報告反駁，認為不合格率是被低估。

港鐵代表律師Philip Boulding亦反問，指若出現群組化情況而令抽樣出現不合格率增加，變相代表有可能不合格率亦有機會會下降。Wells同意說法。