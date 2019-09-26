為民鎚害︰𨋢掣含菌量高　全因陳帆懶督促

早前有專家為「人人暢道通行」計劃下公共升降機內的按鈕進行微生物測試，發現含菌量驚人，4成樣本總含菌量超越坐廁廁板，歸根究底就是運輸及房屋局轄下路政署疏於清潔。東方報業集團旗下《on.cc東網》時事評論節目《為民鎚害》，今集要審判的正是運房局局長陳帆，任由路政署「縮骨慳皮」，每日只安排清潔工人清潔升降機一次，個別地區更相隔一周才有人清潔，含菌量多，廣大市民受苦。

節目指，《東方日報》早前委託專家在全港多區為公共升降機內的按鈕進行微生物測試，結果發現只有政府總部外的升降機未有檢測出細菌，其餘樣本含菌量均十分驚人，大腸桿菌、金黃葡萄球菌都隨升降機「附送」，旺角弼街隧道的升降機按鈕更骯髒到綑黑邊。

節目點出，升降機骯髒源於路政署只安排清潔工每日清潔升降機一次，質疑政府坐擁金山銀山，卻請不起清潔工，直指不如各司局長由即日起一折出糧。節目又提到，2003年沙士後，政府曾發出指引指升降機、扶手電梯等公眾設施應每日至少消毒4次，批評路政署把升降機變成細菌溫床，存心靠害市民，卻仍聲稱過去3年只收到6宗涉及升降機清潔的公眾投訴。節目指出「港產廢官」才是傳染病幕後黑手。

節目又指，路政署前年已爆出透過目測為港珠澳大橋香港段進行安全檢測的笑話，認為陳帆應督促路政署做好轄下升降機清潔工作，否則就落區幫市民按升降機按鈕轉行做「揸𨋢人」。

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