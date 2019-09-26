修例風波︰美國插手港事務　全國人大外事委員會強烈譴責

針對美國國會參眾兩院外委會周三（25日）審議及通過《香港人權與民主法案》，全國人大外事委員會發言人尤文澤周四（26日）表示，該決議案再次暴露美國國會一些人插手香港事務、干涉中國內政的險惡用心。中國全國人大外事委員會對此予以強烈譴責、表示堅決反對。

尤文澤說，法案打着「保護香港民眾言論、和平集會自由」的旗號，惡意攻擊中國中央政府破壞「一國兩制」、「干涉」香港事務，詆毀抹黑香港警方捍衞法治的正義之舉。

他又指，示威已演化為極端暴力行為，亦嚴重挑戰「一國兩制」原則底線。近來少數激進暴力分子的武力不斷升級，已出現恐怖主義傾向。但美國國會一些議員對此不聞不問，反而將香港特區政府依法依規處置暴力行為貼上「濫用暴力」、「損害香港公民言論、和平集會自由」的標籤。

尤文澤表示，絕不會容忍任何危害國家主權安全、挑戰中央權力和香港特別行政區基本法權威、利用香港對內地進行滲透破壞的活動。他又強調，中方強烈敦促美國國會眾院摒棄政治偏見和雙重標准，停止對中方的無端指摘，停止插手香港事務，停止干涉中國內政，停止為中美關系發展和合作設置障礙。