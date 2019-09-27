獅隧增建新管道　翻新設施延長使用期

啟用逾40年的獅子山隧道，結構已呈老化，亦未能應付目前繁忙時段的交通流量。路政署計劃為隧道進行改善工程，包括建造一條1.4公里的新隧道管道，以便其後翻新或重建兩條現有管道及內裡相關設施，並擴闊連接路，將位於九龍的獅子山隧道公路擴闊為三線雙程道路。

路政署已委任顧問就相關工程項目進行勘查及環境評估研究。勘察和初步設計今年第二季至2021年第三季進行，詳細設計及招標則於2021第三季開始，施工及啟用日期待定。

獅子山隧道屬舊式設計，很多方面已未能符合最新標準，包括防水、空間尺寸（例如通行高度和闊度）、煙霧排除、疏散設施、耐久性、交通管制及監察系統等。兩條現有隧道管道亦需要進行全面翻新工程，才能符合現行標準，並延長其使用期。

路政署擬在兩條現有隧道管道之間建造一條新行車管道；全面翻新及重建隧道的現有管道，包括隧道內壁、設備和配件；改建收費廣場，裝設電子收費系統所需的設備和設施；將介乎龍翔道交匯處連接路與獅子山隧道九龍出入口之間的一段獅子山隧道公路，擴闊為三線雙程行車道；擴闊橫跨龍翔道的現有行車天橋；將位於沙田，介乎隧道收費廣場與豐盛苑之間的一段獅子山隧道公路，以及博康邨附近一段沙田路，擴闊為三線雙程行車道；重置受道路擴闊工程影響的行人天橋；裝設隔音屏障或隔音罩等。

路政署指，以鑽挖法建造隧道時，可能會令地下水位下降及或令地面河溪，例如獅子山郊野公園的水流改變。而距離項目工地邊界50米的範圍內，有一級歷建築曾大屋和被古物古蹟辦事處訂定為政府文物的前九廣鐵路的筆架山隧道，工程項目會按照環評條例的要求，進行文化遺產影響評估，以便評估各項擬議工程對相關文化遺產的潛在影響。在文化遺產影響評估中，會建議適當的緩解措施。