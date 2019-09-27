東方日報A1：首場對話騷似打仗　市民促兩罪魁禍首下台

港府修訂《逃犯條例》引發九七年以來最大政治風暴，示威浪潮持續逾百日仍未有平息，無計可施的港府昨舉行首場「社區對話」修補社會撕裂，卻如臨大敵將灣仔伊利沙伯體育館四周布防成戒嚴狀態，加上「修例罪人」律政司司長鄭若驊龜縮缺席，令「對話」一開始已被譏諷誠意欠奉，火力就集中炮轟罪魁禍首特首林鄭月娥，批評她管治無能，導致全港天怒人怨，又不滿「721血腥元朗」發生至今，林鄭仍拒絕成立獨立調查委員會，要求她與鄭若驊立即下台。

社區對話未開始已成為灣仔居民的噩夢，會場伊利沙伯體育館一帶猶如戒嚴，途人紛紛避走，商戶齊齊拉閘，連進場採訪的傳媒亦要經過連化妝品也須沒收的安檢才能進場，有被抽中入場的市民亦明言曾考慮是否進場。

晚上七時對話開始，到場的一百卅人獲發一張發問紙，將發問紙放入ABC三個箱內，再由主持人抽出六人提問，每人有三分鐘時間，提問完結由政府官員作答。首名發問的市民即說看不到「最期待的畫面」，即鄭若驊未有出席，市民可從而感受到政府對話的「誠意」，又批評港府經歷兩個多月才宣告撤回修例，質問政府為何不成立獨立調查委員會。

成立獨立調查委員會的訴求其後此起彼落，有市民指出，「721血腥元朗」白衫軍無差別毆打途人的事件發生已逾兩個月，警方疑有縱容白衫軍之嫌，至今未有任何人要負責，批評林鄭偏袒護短。

另有市民指摘林鄭管治無能，搞到整個香港天怒人怨，反修例事件發展至今，責任在於林鄭，故她必須下台。亦有市民指目前社會缺乏制衡警方的機構，問港府何時才肯承認監警會失敗，多名發言者有提及「五大訴求，缺一不可」字眼。

雖然昨晚卅個提問中，有廿四人均是怒轟政府的不濟，但亦有市民撐政府，認為是次反修例風暴基於本港司法問題，指執法者嚴正執法，拘獲涉案人士，為何法官作不公判決，質疑法律是否有問題，並認為港府要嚴正監管香港電台，重整官方頻道，「做番應該做嘅嘢」。

林鄭回應時承認現時市民對港府信任度是呈「懸崖式」下降，因過去三個多月以來，有不少畫面都令好多人感到擔心，即使不少部門解釋沒有人死亦未能釋疑。她又指，支持執法機構不等如容許他們不守法規，強調如果有人不守法、不守規，亦會一視同仁。對於是否設立獨立調查委員會，她認為獨立調查委員會或監警會均是尋找真相的方法，監警會已加強透明度，邀請海外專家提高公信力，希望公眾讓監警會先完成調查。

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