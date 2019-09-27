你要知：波鞋愈着愈變形？　穿鞋切忌此動作

不少人日日都着波鞋，不過人人着波鞋未必人人識着鞋，有些人的壞習慣，足以令心愛波鞋提早耗損甚至變形，究竟你是否懂得正確穿鞋？不如就由波鞋達人教大家正確着鞋法及護理波鞋，以保持波鞋新淨！

坊間有傳不要每天着同一對波鞋，以免影響鞋墊的回彈力或加快鞋底磨蝕。波鞋達人 Wayne則認為，此說法要視乎波鞋本身的功能再行判斷，「如果係專業籃球鞋，就算日日着都唔會影響鞋底回彈力，只會愈着愈舒服。相反如果係一般質料波鞋，日日着當然會很快磨蝕」。

不過比起日日着同一對波鞋，錯誤着鞋更容易令波鞋耗損。Wayne直指，若平常不愛鬆鞋帶，喜歡把腳「塞」入波鞋內，百分百會引致波鞋後跟部分變形，嚴重影響波鞋外觀。「貪方便嘅話，都係買啲冇鞋帶嘅鞋啦」，又或者解鬆鞋帶才穿就最正確。

白色波鞋美觀又百搭，但只要想到易髒又易變黃就令人卻步，但其實利用密實袋就能拯救白鞋。白色波鞋變黃與濕度有關，香港天氣潮濕，即使白波鞋不穿着，只放在鞋盒，都有機會變黃。Wayne建議先將新淨的白波鞋放進密實袋，加上防潮珠再放入鞋盒，「其實氧化情況必定會出現，但可減緩氧化速度，令波鞋保持原狀的時期延長」。若是曾穿着的波鞋，則建議先使用布抹走鞋身灰塵，再以同樣方法收起。

人人都想波鞋乾乾淨淨，但香港人多車多，不消半天白鞋即變灰，原來波鞋都需要深層清潔。「若想波鞋回復原貌，最好3至6個月進行一次深層清潔。」波鞋護理專家Lap謂，若波鞋長期不清潔，灰塵、污漬會累積，較難回復原貌。

除了交由專業人士為波鞋深層清潔，亦可自行處理，但Lap提醒，選購清潔產品時，最好使用波鞋專用清潔劑，「坊間很多清潔劑加入化學成分，有機會加速波鞋老化。而專用清潔劑通常使用天然成分，例如椰子油，清潔之餘亦有保護作用。」至於清潔時切忌使用水喉水，因為水喉水所含氯氣會加速波鞋氧化變黃，使用蒸餾水為佳。