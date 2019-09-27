探射燈：政府執法寬鬆　縱容旅客違規吸煙

政府在禁煙工作上為人詬病，過去不少內地旅客於本港違例吸煙，多個旅遊景點淪陷，連屋邨範圍亦同遭殃。東網記者早前於淺水灣泳灘巡視，短短半小時已發現最少10名旅客無視隨處可見的禁煙告示，逕自吞雲吐霧。另一熱門旅遊區，九龍城馬頭角公眾碼頭亦有不少旅客在等候登船夜遊維港時，於被列為禁煙區的碼頭室內範圍及公共交通交匯處吸煙。此外，觀塘啟業邨同樣因有食肆接待內地團，不少旅客於邨內等候旅遊巴期間違例吸煙並亂棄煙蒂。

據審計署針對衞生署控煙辦2013年至2017年紀錄分析，非本地人士欠交違規吸煙罰款比率甚高，平均超過20%，本地居民則只有不足2%。立法會議員陸頌雄認為，由於各地對控煙的做法及煙民的習慣有所不同，遊客來港誤墮法網亦能理解，建議政府可加強與旅行團合作，以及在關口向遊客解釋本地禁煙措施，對於未繳交罰款的遊客亦應追討罰款，否則法例便失去其意義。

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