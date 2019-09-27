探射燈：禁電子煙一味拖　違例「添丁」倍遺禍

海關日前搗破今年最大宗陸路走私尼古丁煙油匣案，再度引起電子煙問題的關注。電子煙、煙油及加熱煙等產品近年大行其道，東網記者直擊有商舖違法出售含尼古丁的電子煙油。政府去年雖提倡禁售電子煙，惟今年初才向立法會提交草案，立法會議員狠批歎慢板。

「啲煙油有尼古丁，如果唔夠未可以加（尼古丁）。」深水埗一家電子煙專門店有售賣含尼古丁的煙油，顧客更可選擇不同口味煙油試味，有顧客欲選購口味較接近傳統香煙的煙油時，店員則指煙油本身含有尼古丁，若嫌口味不夠接近，更可以額外添加尼古丁，每支售價約200港元。

然而根據《藥劑業及毒藥條例》，含尼古丁的電子煙屬藥劑製品，需獲香港藥劑業及毒藥管理局註冊，才可在本地銷售或分銷。而尼古丁亦屬該條例下的第一部毒藥，只有持牌藥商才可合法管有或銷售。據衞生署紀錄，本港目前並沒有含尼古丁的電子煙產品註冊為藥劑製品。

位於旺角售賣大麻附屬產品的專門店，售賣可放入電子煙機後透過霧化從而吸食的大麻油，店員指吸食該油可以令人感到放鬆，但不會有幻覺，該煙油亦標明不含致幻成分四氫大麻酚（THC），而每支售價約900港元。

美國日前爆出懷疑吸食電子煙致死個案，另有超過500宗疑致病個案，部分洲份已禁售。香港醫學會副會長鄭志文直言，坊間有指電子煙比傳統香煙對人體損害較少的說法並不準確，電子煙同樣可含有令人成癮的尼古丁，可以致暈、手震及肚痛等，且部分電子煙品或添加其他對人體有害成分，呼籲市民切勿嘗試吸食，而打算吸食電子煙以作戒煙用途亦不可取。

港府去年宣布將全面禁止電子煙，並於今年2月向立法會提交相關草案，但經過首讀和二讀後，現停留在委員會進行討論及審議階段。立法會醫學界議員陳沛然認為，政府管制電子煙無疑歎慢板，電子煙的危害已逐漸浮現，管制可保障公眾健康。至於有商戶售賣含尼古丁的電子煙油，陳指自己亦不時見到相關產品，建議加強執法。

食物及衞生局發言人指，會繼續向公眾及立法會議員解釋相關條例草案的理據，爭取盡快通過相關條例草案。衞生署發言人指，非法管有或銷售未經註冊藥劑製品或第一部毒藥，最高可被判罰款10萬港元及監禁2年，衞生署藥物辦公室於2016年至今年8月期間，共處理5宗涉及非法銷售或管有未經註冊含尼古丁電子煙而被定罪的個案。

海關發言人則指，由2016至今年8月，共破獲27宗涉及懷疑含尼古丁油煙油匣案件，共檢獲約1.67萬件懷疑含尼古丁油的煙油匣，估計市值約24萬港元。

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