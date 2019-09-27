Dr.東：小朋友常流鼻血？應勤洗手少挖鼻孔

小朋友經常流鼻血，難道有隱疾？不少家長都有這個疑慮，但其實一些微小的壞習慣有機會是釀成流鼻血的元兇。最常見是小朋友經常用骯髒的手指挖鼻孔，令細菌入侵導致發炎，加上小童鼻膜較薄嫩，容易破損及感染，誘發流鼻血。踏入秋季天氣乾燥，鼻膜容易一挖就損，有鼻敏感的小童更是高危，醫生呼籲家長要教導小朋友應勤清潔雙手及減少挖鼻孔。

小朋友流鼻血的成因很多，耳鼻喉專科醫生盧廸聰表示，小童的鼻中膈前段的鼻膜一般較成年人薄嫩，亦是挖鼻孔時容易觸及的位置，衞生意識較差的小朋友若經常用手挖鼻子，有機會將外來的細菌帶入鼻腔，而鼻中膈的微絲血管較多，一旦鼻膜被挖損，可能就會導致感染發炎，出現流鼻血，較常見的其中一種是金黃葡萄球菌感染。

若小朋友本身有鼻炎，例如鼻敏感，鼻膜的微絲血管亦容易因為敏感而充血膨脹，容易流鼻血。秋冬季節天氣乾燥，鼻膜會較脆弱，輕輕一挖可能就破裂出血，盧建議無論任何時候都要盡量避免挖鼻子，尤其是乾燥季節，且最好勤清潔雙手，勿讓細菌病毒有機可乘。隨住小朋友的鼻膜發育成熟，流鼻血次數會減少，若成年後仍常流鼻血，盧指通常是與鼻竇炎有關。

鼻血未必只流出鼻孔，可能有部分會流入喉嚨。不過，有一些流鼻血的情況要值得留意，盧指鼻血一般在6至9分鐘內便可止血，若經常長時間難止血，可能是其他疾病影響，例如凝血功能出問題，或鼻咽有血管瘤或淋巴瘤，建議家長勿掉以輕心，最好帶小朋友作進一步檢查。

至於止鼻血方式，坊間說法不一，不少家長仍存有誤解，盧指正確方法是建議小朋友坐直身，頭部微微前傾，用手指按壓兩邊鼻翼，力度要能控制鼻血流出，並需按壓六至九分鐘至止血後才鬆手。將頭後仰的方式是謬誤，只會令鼻血流入喉嚨。不少人習慣將紙巾塞入鼻孔阻止血液流出，盧指此法無止血作用，且可能進一步磨損傷口，將紙巾拉出時更有可能將凝固的傷口再度撕裂。

本欄與香港私人執業專科醫生協會合作，推出醫學專題報道，每月最後一個周五刊登。

※有你最關心的醫健資訊，請瀏覽：