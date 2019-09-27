網民熱話：水餃新做法？　餡內「派膠」勁嚇人

西洋菜餃除了有西洋菜還有甚麼？近日有食客在深水埗一間餃子粥麵店用餐時，發現水餃餡內竟被「加料」，看上去十分惡心。網民看後無奈道：「只是食膠，已經好彩」。

網民Emily Wong前日（25日）在Facebook群組「中伏飲食報料區」訴苦，指自己在店內點了一份魚湯西洋菜餃，在餃子內竟發現「有2塊硬膠片」。從貼文附圖可見，膠片看上去像是隱形眼鏡，表面沾着餡料，讓人感覺非常惡心。事主其後亦於貼文直稱「以後唔會再幫襯」，事主並未有交代是否有向食店或食環署投訴。

貼文發出後引起網民狠批，直指「派膠」水餃嚇人，「完全接受唔到」，建議事主向食環署投訴。至於膠片「來歷」亦惹來網民諸多猜測，有人估計膠片是隱形眼鏡，成為「餡料」可能是有人「洗手盆除con」、「包包下捽眼甩咗」，有人則認為膠片是「調味樽頂部塊膠片」。

網民有話說：

Rayson Singh：軟骨口感

Ma Jeanne：寄去食環署投訴啦...

Chun Fung Tse：包包下餃子受咩刺激搞到甩con

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