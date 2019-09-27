前威院女醫生涉收病人賄賂　2人准保釋不得接觸證人

威爾斯親王醫院前女醫生涉嫌接受男病人一隻價值1.9萬港元的手錶，以作為提供治療報酬，2人最終同樣被控，案件今早(27日)在沙田裁判法院提堂。2被告申請暫時毋須答辯，並將案押後至11月22日，等候索取控方文件後再諮詢大律師意見。裁判官批准2被告以現金5000港元保釋，其中男被告不得接觸控方證人，女被告因在工作上須與部分控方證人接觸，法庭下令她不得跟任何控方證人討論本案。

41歲的雷頌恩為醫院管理局前副顧問醫生，她被控一項公職人員接受利益罪名，違反《防止賄賂條例》，而涉案57歲病人邱玉來為公司東主，被控一項向公職人員提供利益罪名。

案情指，雷於案發時為醫管局轄下威院內科及藥物治療部副顧問醫生，邱則於2016年到該院留院1個月治療，雷為其中一個向他提供治療的醫護人員。雷被指涉嫌於2016年12月26日至2017年10月3日期間的某日，在無合法權限或合理辯解下，從邱接受一隻價值1.9萬港元的手錶，作為她向邱在威院提供治療和意見的誘因或報酬，邱被控的罪名則指他涉嫌以相同目的向雷提供手錶。