違危藥例定罪未匯報　醫生被裁定專業失當除牌准緩刑

從醫37年的屯門普通科醫生容建成2016年因未有按法例列明的規定保存藥物，被法院裁定違反藥物條例下的危險藥物規例，罰款5000港元。醫務委員會今(27日)就其2項專業行為失當進行聆訊，指他當年未有在定罪後28日內根據醫生專業守則向醫委會匯報，並一度在聲明內聲稱自己從沒有因可予判監的罪名被定罪。醫委會裁定容專業失當罪成並向他發出警告信，但考慮到容已採取補救措施及已吸取教訓，重犯機會低，判他在醫生名冊除名1個月，緩刑6個月，期間他需接受同儕監察。

案情指，衞生署2016年5月曾到容的診所巡查，其診所內有一個上鎖的櫃放置藥物，並有一本用作記錄的簿。容當時管有逾4000粒精神科藥物，但該署發現容未有按法例規定的要求記錄藥物，包括沒有記錄藥物供應商的地址、名稱、病人名字及身份證、藥物數量結餘及收據等。容最終於同年11月被屯門法院裁定違反相關法例，他認罪及被罰款5000港元。

容其後未有按守則向醫委會匯報，並於2016年聲明自己沒有任何定罪，至2018年始在聲明承認自己曾有定罪，並報稱已向醫委會匯報。容曾向醫委會遞交信件，稱自己不知道要向醫委會匯報，又指曾向衞生署查詢，引述該署人員稱署方會自行通知醫委會。

容在求情時指，自己從醫37年，主要服務屋邨內的市民，「從來無犯過乜錯」，因日常生活忙碌而在文書工作有疏漏，加上較少用相關藥物，記錄的格式已是多年前所訂，現時已根據法例規定的格式制訂藥物名冊，並加強監控，多次表示對事件感到後悔及抱歉，希望委員會原諒。

委員會提醒，妥善及符合法例要求管有藥物非常重要，因醫生獲法例賦予權力管有藥物，任何醫生只要小心行事，相信遵從法律並不困難。