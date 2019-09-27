放債市場3機構分管　消委會指欠缺全面監管

規管借貸市場的《放債人條例》沿用40年被指過時，消費者委員會昨日(26日)發表報告批評借貸市場出現9大問題，包括借貸廣告有誤導等，政府應成立規管機構。消委會總幹事黃鳳嫺今早(27日)出席電台節目時表示，現時香港放債市場由3個不同機構分管，欠缺全面監管。

黃表示，市場上的借貸廣告愈來愈針對年輕人，部分標明零利率、低利率或有回贈等優惠，令人覺得借錢後果不大，而借貸愈來愈方便，亦成為市民借錢的一大誘因。她舉例指，部分借貸廣告會標明毋須提供信貸報告或任何證明，以吸引借貸紀錄不好、沒有穩定工作的人。

黃續指，現時香港放債市場由3個不同機構分管，包括公司註冊署負責處理牌照申請；警務處負責審查牌照、處理投訴；牌照法庭作出裁定，沒有統一性、前瞻性和全面性監管。她認為應成立特定行業監管機構，整體檢視法例，並改善市場透明度。

消委會主席林定國接受電話訪問時則指，現時的借貸廣告都是鼓勵人借錢，但沒有警惕市民借貸會帶來甚麼後果和責任，故要加強監管，令相關廣告內容更加平衡。他又稱，現時財務公司審批貸款太過寬鬆，建議政府盡快修訂《放債人條例》，規定要對借貸人進行信貸評估。