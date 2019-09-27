修例風波：團體政總外請願　促推緊急法禁蒙面止暴

反對修訂《逃犯條例》風波持續3個多月，示威及暴力衝突不止。多個團體今早(27日)到政府總部外請願，並遞交請願信予特首，要求實施緊急法例，立法禁止蒙面等，並指警員在必要時應使用真槍，盡快恢復社會正常秩序。

團體政中香港人約40人到政總門外，高呼「不蒙面、不縱火、不堵路」口號。召集人劉礎慊表示，近日的示威衝突嚴重影響市民日常生活，暴力不斷升級，包括破壞商場、商店及港鐵設施等，更有示威者掟汽油彈，甚至企圖搶警槍，事件令百業蕭條，更已有不少打工仔因此放無薪假，認為實施俗稱《緊急法》的《緊急情況規例條例》，或是打破現有窘境的一個出路。

香港基層聯盟約30人手持五星旗在政總門外請願，指出3大訴求，包括警方在受到威脅時應正當使用真槍、立刻推出《緊急法》阻止示威暴力及盡快立禁蒙面法。發言人魏世峰表示，現時示威者嚴重危害公共安全，更指示威者蒙着面就無法無天。魏指，警察開槍阻止罪案屬正常，被問及開槍會否怕波及其他市民或和平表達訴求的非暴力示威者，魏稱自己並非槍械方面的專家，不會回應。

參與請願的曹先生則指現時示威者見有政見不合的人即將其打至頭破血流，形容是「人多蝦人少」，又稱有國家已實行禁蒙面法，認為香港亦應跟隨。另有請願人士手持示威者掟汽油彈的照片，他們有不少人操普通話或有口音的廣東話，但發言人強調全是香港人，有人高呼可出示身份證證明。