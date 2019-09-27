修例風波：港府推再培訓計劃　學員每月津貼上限四千元

反修例風波下社會動盪不安，多個行業受到衝擊。勞工及福利局局長羅致光今(27日)宣布僱員再培訓局推「特別愛增值計劃」，以幫助因近日事件而於6月1日起失業、要放無薪假及開工不足的市民。計劃總開支約3億港元，全數由該局撥備。

該計劃的課程提供36項職業技能訓練，涵蓋19個行業，當中包括6項通用技能，即英語、普通話等，另有6項創新科技課程。計劃由50間機構開辦，分全日制、半日及夜更模式的兼讀制，下周四(10月3日)起報名，最多可報讀4個課程，費用全免，出席率達8成的學員在完成課程後可獲津貼，上限每月4000港元，完成課程後可獲得證書及就業跟進，估計可支援1萬名有需要人士。

旅遊業方面，商務及經濟發展局局長邱騰華指出，本月旅客數字下跌3成至4成，部分地區的酒店入住率跌一半，形勢嚴峻。邱宣布，放寬對旅遊業議會撥款，讓旅議會資助導遊每年續證時的進修費用，該費用約為每人1000港元，預料6000名導遊受惠。另外，旅行代理商9月起豁免年費，主公司及分行亦可豁免；美食車如在政府場地可減免一半租金，預料平均每月可節省1.8萬港元。

邱指，政府會在適當時機重新建立香港的旅遊之都形象，方法包括海外宣傳，當局會於下月向業界推廣中小企基金，希望可協助他們導過旅業寒冬。

另外，被問及昨日(26日)社區對話時間不足、有官員因被包圍，至凌晨1時多才能離開，邱指昨日對話反應熱烈，有助政府拉近與市民關係，實際情況會後官員亦在場地內檢討，認為對話有助尋求解決方法打破困局。

至於美國參眾兩院將審議《香港人權及民主法案》，邱強調香港與美國有多方面互惠互利關係，重申香港作為單獨關稅地區，以及一國兩制下自由開放的地方，享有的所有條件均源於《基本法》賦予的權利，而非任何國家或議會恩賜，港府需維護尊嚴和主權，希望其他政府和議會尊重香港和國家應有的地位和權利。

美食車大聯盟發言人林瑞華批評政府的援助措施連小恩小惠也談不上，只是做門面工夫。他指自6月以來，美食車生意大減，即使是最佳停泊點迪士尼樂園生意額亦大不如前，本月的生意額每日只有數千港元。另外，很多活動如香港網球公開賽亦取消，對業界有影響。

政府資助導遊每年續證時進修費用1000港元。香港旅遊業僱員總會總幹事林志挺形容是杯水車薪，資助不足。他指，目前9成導遊失業，相對於導遊每月損失3萬港元收入，資助作用不大。總會早前提出6大訴求，政府只回應了一兩樣，當中最重要的設立緊急援助基金，政府未有回應，他指業界提出的訴求，同樣「缺一不可」。香港旅遊促進會歡迎政府為導遊及旅遊從業員提供培訓機會，並且提供進修補貼，有助紓緩從業員的生活壓力。