修例風波：立法會行管會強烈勸喻十一前勿返大樓及逗留

修例風波下衝擊不斷，立法會大樓重創，十一臨近社會氣氛緊張。立法會秘書處今日(27日)發出通告，指為保障立法會大樓使用者的安全，立法會行政管理委員會就明日(28日)、後日(29日)及下周二(10月1日)作出保安安排。行管會強烈勸喻所有大樓使用者該3天不要返回大樓，立法會停車場及天橋入口會暫停開放。

通告又指，考慮到若情況有需要，秘書處會通知在大樓內的人士盡快撤離，秘書處需要準確掌握逗留在大樓內的人數，因此，該3天凌晨零時開始，進入及離開大樓的議員職員、議員訪客及記者，均須於公眾入口2登記。若情況有需要，立法會秘書長在切實可行的情況下，會徵詢行管會主席後會發出紅色警示。而紅色警示發出後，除指定的秘書處職員及執勤的警員外，其他人均不可進大樓。

秘書處發給議員的電郵則指，根據警方最新評估，金鐘一帶於該三天將會面對嚴峻的保安風險，在立法會綜合大樓附近可能爆發暴力衝突，對大樓使用者的安全構成即時威脅。而行管會購買的公眾責任保險涵蓋議員、議員的職員、記者及公眾人士，但該保險單目前的承保範圍並不包括由暴動或社會騷亂所引致的人身損害及財物損失。而現時大樓外牆仍有待修復，各個保安系統亦未全面恢復運作，當遇上緊急事故時，秘書處將無法透過廣播將訊息通知大樓使用者。

經評估上述風險，並鑑於在8月31日及9月15日大樓均曾出現危險情況，大樓使用者須緊急撤離，而大樓設施亦遭破壞，因此，基於保安理由並為保障大樓使用者的安全，行管會決定於9月28日、9月29日及10月1日3天實施保安安排。