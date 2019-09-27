3童涉非法集結被捕　警申保護令遭法庭拒絕

8月29日晚香港多處均有舉行關於反對修訂《逃犯條例》的電影放映會，同晚有約70名市民到深水埗警署對開聚集叫囂，更有人疑向警署投擲磚頭，警方清場拘捕18人，包括3名13至15歲的男女童涉非法集結被捕，警方替3人申請保護令，案件今(27日)於九龍城法院再訊。3人均獲家人支持照料，感化官報告認為沒有頒發保護令的必要，法庭接納感化官意見，拒絕警方的保護令申請。

3人早前出庭時，遭裁判官下令要交由社會福利署轄下之屯門兒童及青少年院看管。目前他們均已獲警方無條件釋放。

其中15歲男童，早前已獲高等法院批出司法覆核許可且獲即時釋放。律師向兒童庭引述感化官報告指，保護令並不合適，會妨礙青少年的日常社交及發展。報告又指，男童與父母關係良好家庭融洽，在校亦品學兼優，父母已能助他成長，實不須法庭或社工干預。

另一名15歲女童亦已申請司法覆核，同樣已獲高院下令釋放。本來控方指控她在8月29日當天戴着「豬嘴」並藏有雷射槍，及後警方修改指控，指她在被捕時戴着普通口罩，背囊內有「豬嘴」及急救用品，所謂的雷射槍其實只是普通手電筒。同樣，女童得父母照顧支持，父母亦希望她能夠有正常學習生活，認為不需要保護令。

至於另一名13歲女童因沒有提出司法覆核申請，入住兒童院至今已27日，報告指她在學校行為良好，她本人亦承諾不牽涉示威活動，家長表示會加強監管，相信能對她好好照顧，亦毋須施加保護令。