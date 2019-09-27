修例風波：批示威者暴力不斷升級　建制派倡設禁蒙面法

因修訂《逃犯條例》觸發的示威衝突持續超過100日，多名立法會建制派議員今日(27日)與政府會面，批評示威者暴力不斷升級，予以最強烈譴責，並要求政府盡快止暴制亂，否則重創社會及經濟；另外有議員建議盡快訂立禁蒙面法。

「建制派班長」、議員廖長江表示，暴力示威者以爭取民主自由為名，破壞社會秩序、毀壞公共設施等，近日更變本加厲愈見血腥，更有多次踐踏、焚燒及污損五星旗，危害一國兩制，必須予以最強烈譴責。廖續指，止暴制亂為社會最大共識，呼籲政府盡快及盡力有效制止暴力，否則暴力會成為慢性疾病。

議員蔣麗芸認為，政府可考慮訂立禁蒙面法，因過去很多嚴重罪行是由蒙面人士所為，建議政府考慮引用《緊急法》，於非法遊行及暴亂場合中啟動禁蒙面法，並設有日落條款。蔣強調並非阻礙遊行示威，重申只是針對暴力場面，避免激進人士蒙面後作出不理性行為，減低嚴重罪行的發生。

議員郭偉強亦表示，相信禁蒙面法有一定成效，可以加強警方的人群管理工作，亦能減低暴徒暴力。他續指，現時未有時間表，但政府應該加快進程。被問到禁蒙面法是否同樣適用於警隊身上，郭指出警方執法獲廣大市民及政府授權執行職務，不能與沒有授權下而作出滋擾社會及搗亂的示威者相提並論。

本身為大律師的議員容海恩則指出，禁蒙面法於法律上可行及應該進行，但現時是否合適時機推行，以及用何種方法推出需要深究，現時有否足夠諮詢亦值得商榷。