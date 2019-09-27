政府專家稱紅磡站牆身未扭螺絲帽率達1成半　證明曾剪短鋼筋

沙中線紅磡站獨立調查委員會展開第5日聆訊，政府委聘的獨立統計專家、香港大學統計及精算學系教授尹國聖供稱，由於A區有石屎阻擋，難以入內檢測鋼筋螺絲帽，承認該區部分位置未有納入隨機抽樣範圍。

禮頓委聘的獨立統計專家Barrie Wells曾指，月台區域A未有任何鋼筋螺絲帽被抽驗，質疑港鐵採用的隨機抽樣方式不公。尹表示，由於東西線A區的頂層使用連續鋼筋接駁，沒有任何螺絲帽，而月台層板之間亦充斥大量石屎，難以入內開鑿，故以上部分均剔除在隨機抽樣範圍內，不過他強調A區仍有兩塊有螺絲帽的層板是包括在抽樣範圍內。

根據庭上數據，東西線HKC區域的鋼筋螺絲帽不合格率為68%，尹認為HKC區域與A區同樣有帽樑，兩區域的承建商、工藝及結構亦相似，指出以統計學角度來說，可用HKC區域的比率結果推算A區域的情況。

尹又指，原定於東西線牆身抽取84個樣本，但可能鋼筋螺絲帽處於較低層，故取得的樣本有機會高於84個。現時抽取的90個樣本中，有8支鋼筋螺絲頭未有扭入螺絲帽，未接駁鋼筋比率是15.5%，而這些未接駁鋼筋只有最多4個鋼筋絞牙，足以證明這些鋼筋是被剪短。