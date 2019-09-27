重推N無津貼1人住戶拎$4500　住大學宿舍不納入受惠類別

扶貧委員會轄下關愛基金專責小組今午(27日)開會，討論向非公屋住戶和未領取綜援的低收入家庭提供一次過生活津貼、即俗稱N無津貼的建議。政府建議以2016年津貼金額按通脹率增加10%，釐訂新的津貼金額，又建議納入私營安老院舍非資助宿位的非綜援長者，可由非同住住戶成員申請，一併計算人數，領取多於1人津貼額，並考慮讓居於社會房屋、更生人士宿舍的人士也納入受惠類別，但大學宿舍及未補價資助出售單位則不包受。

政府參考本月中服務單位在簡介會的意見，同意除原有居所類別即私樓、工廈、商廈、臨屋等住戶外，建議納入私營安老院舍非資格宿位的長者。消息指，現時約有1.28萬名非綜援長者租住這類宿位，因長者身體狀況欠佳或未能獨自申請，政府建議酌情處理，容許子女等合資格住戶一併申請。

勞工及福利局局長羅致光會後表示，專責小組商討津貼金額後，同意將建議津貼齊頭處理，1人住戶增至4500港元，2人住戶9000元，3人住戶12,500港元，4人住戶14,500港元，5或以上住戶可得15,500港元。政府按照公屋資格，調整申請者入息限額，1人住戶入息為14,325港元，2人住戶為21,750港元，6人或以上住戶為38,810港元。住在私樓、工廈或商廈租金上限維持在住戶入息限額一半，但不設租金下限。有關建議最快明年7月接受申請。