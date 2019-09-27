團體倡用長沙灣閒置用地建過渡房屋　料提供140個單位

以樓高4層的組合屋方式料提供約140個單位。圖為社協提供的建屋示意圖。

過渡性房屋有助紓緩住房需要。香港社區組織協會今日(27日)建議利用長沙灣英華街一幅閒置用地，以樓高4層的組合屋方式提供約140個單位，首年預計可容納約400人，預計2021年第3季入伙。

社協月前已向地政署提出上述申請，於本月中獲深水埗區議會通過支持發展項目。由於運輸及房屋局的20億港元過渡性房屋項目專項資助，預計明年才正式落實撥款，為更有效善用閒置土地的可用時間，為住戶提供更長的租用期，社協在運房局協助下，向扶貧委員會提交相關建議，並透過關愛基金撥款7706萬港元支持計劃。社協下一階段將進行顧問招標工作，進行詳細設計和入則。

社協指出，組合屋的入住對象是輪候公屋逾3年或以上，以及正居於惡劣環境並有緊急住屋需要的市民；單位設獨立廚房及廁所，租期不少於2年，租金水平參考綜援的租金津貼最高金額。

鑑於目前公屋輪候宗數逾25萬，平均輪候時間為5.4年。社協認為，適切租金、穩定居住環境是幫助輪候公屋及居住在惡劣環境家庭，減貧和紓緩經濟壓力的最佳方法，因此一直倡議善用閒置社區土地，增加過渡房屋供應。社協同時建議過渡社會房屋長遠成為恒常政策及基層住屋權保障政策。