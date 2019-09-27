修例風波：惹公眾大量揣測　警停用新屋嶺作臨時拘留

修例風波發展至今，警方拘捕大量示威者，期間曾使用新屋嶺扣留中心處理被捕人士，惟被指在該中心暴力對待被捕人士。警察公共關係科總警司謝振中今午(27日)在記者會表示，警方已暫停使用新屋嶺拘留中心作為臨時扣留用途，指並非因為失實指控，而是考慮到公眾因這個地方作出大量揣測，以及設施偏遠帶來不便。

他指，警方分別在8月5至7日、8月11至13日、8月25至26日，以及本月1至2日採用該中心作臨時拘留，考慮因素包括要處理大量被捕人士，市區情況太混亂，有羈留設施受攻擊。

謝強調，對該中心的指控有很多，但全都是無根據、不真實和混淆視聽。他指該中心的整體保安和私隱保障都符合要求，警察投訴課收到2宗關於該中心的投訴，俱與性侵無關係。

警察公共關係科高級警司(媒體聯絡及傳訊)江永祥表示，至今共1596人被捕，由6月9日至8月31日，共有1046人被捕，學生有257人，佔總數約四分之一，但9月1日開學至今共有550人被捕，當中有207人是學生，佔總數近38%，警方留意到學生被捕的比例明顯上升，江提醒他們若留有案底會影響一生，希望年輕人深思熟慮。

近日被捕數字方面，周一(23日)在荃灣及屯門有4人被捕，年齡由16至48歲，涉及藏有攻擊性武器、藏有物品作非法用途等罪行；周二(24日)在沙田及旺角有15人被捕，年齡由14至31歲，涉及非法集結、藏有攻擊性武器及刑事毀壞等；周三(25日)沙田拘捕2人，分別為16及17歲，涉及非法集結及襲警；周四(26日)在元朗拘捕一名19歲男子，涉及藏有物品作非法用途及縱火等。另外，在周三有2名警員受傷，由周一至今，警方並無施放任何彈藥。

江否認近日網上有警員性侵涉案人士，以及有輕生者其實是遭警員殺害的指控；另昨日有指一名警員參與社區對話，江澄清該名參與者於數年前已離職，且是一名輔警。

行動部警司方志堅及中區警區助理指揮官(行動)廖珈奇指，警方昨日(26日)已向有關團體就明日(28日)添馬公園的集會發出不反對通知書，他呼籲主辦單位若參與人數大幅增加時，應聯絡警方作協助人潮管理。