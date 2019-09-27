陳浩天被控非法集結及襲警　准保釋須守宵禁令

因主張港獨去年被政府引用《社團條例》取締的香港民族黨，其召集人陳浩天在「光復上水」遊行當日，涉參與非法集結和襲警，案件今(27日)在粉嶺法院提訊，暫時毋須答辯。裁判官將案押後至12月4日，以待警方調查，期間陳續准保釋。

29歲被告陳浩天，報稱任職專欄作家。控罪指，他於今年7月13日在香港新界上水新運路及智昌路交界，連同其他身份不詳的人非法集結，以及襲擊警署警長陳國深。

控方透露當日遊行後，有逾10名人士堵路，4名便衣警截查市民時，被告推了警員的頭盔一下，然後退開，其後有人繼續施襲。控方指過去3個月以來有多宗大型公眾秩序事件延續至凌晨12時，加上被告在本案發生後曾因另一案被捕，故控方雖不反對被告保釋，但要求法庭下令他守宵禁令和不可離港。

辯方則指控方沒有證據顯示被告曾出席其他公眾活動並犯案，認為法庭不應頒下宵禁令。此外，被告將於今晚和10月兩度離港出席遊行和演講，希望法庭批准他在這兩段時間離港，指被告在港是知名人士，其所屬的政黨正被政府挑戰，若他潛逃致聲譽受損所造成的代價，將比留港面對法律程序更嚴重。裁判官最終下令被告須遵守宵禁令，但准他在保釋期間離港。

陳在庭外表示，他中午從粉嶺港鐵站步行至法院途中，遭3至4名手持電筒的疑似南亞裔人士襲擊，後腦和腰都被擊中，他最終推開施襲者成功逃跑，但他表示不會報警，指在場都有很多警員巡邏，「但又如何呢？」他覺得香港人需要自救。