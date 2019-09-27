適齡人數跌 北區小學小一自行分配學位申請減半

下學年小一自行分配學位今日(27日)截止申請，受雙非截龍及出生人口下降影響，下學年適齡升小學童人數再減約1600人至約5.57萬人，但受歡迎學校的競爭依然激烈，收表數目與去年相若，當中九龍城喇沙小學今年共收到600多份申請，只比去年略減，學生需競爭90個學額，即平均6.7人爭一個。不過，在缺少跨境學童的情況下，有北區小學收表數目勁減一半。

油蔴地天主教小學(海泓道)今年收到約400份申請，該校校長陳淑儀指數目比去年輕微上升，平均5.3人爭一個學額。黃大仙區「Happy School」浸信會天虹小學校長馮耀章表示，今年收到約100份申請表，與去年差不多，平均2.6人爭一個學額，他指即使全港學童人數下降，但對該校影響不大。

北區鳳溪創新小學今年收到59份申請，比去年少約一半，該校校長李淑賢相信與「零雙非」、整體學童人數下降有關。她指北區有新屋邨落成，但仍未入伙，相信待新屋邨入伙後，學童數目會增加。

小一自行分配學位的申請結果將於11月18日公布，獲派位的學生家長需在11月20至21日到小學辦理註冊手續。未獲派位的學生，其家長則需在1月18至19日前往統一派位中心為子女辦理選校手續。