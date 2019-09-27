兩款胃藥或含可致癌雜質 供應商自願回收

衞生署表示，同意持牌藥物製造商雅柏藥業有限公司及持牌藥物批發商優俊國際有限公司採取預防措施，從市面回收治療胃部疾病的非處方藥物，因其含有「雷尼替丁」，而「雷尼替丁」相關產品或含有可令人患癌雜質。

衞生署透過監察機制，得悉一些含有「雷尼替丁」的產品在外國被發現含有N－亞硝基二甲胺(NDMA)，遂作出跟進，抽取雅柏的產品「胃適好」150毫克藥片作檢驗，經政府化驗所化驗後，確定樣本含有微量NDMA。

此外，因應近期涉及含有「雷尼替丁」產品的回收，另一供應商優俊亦懷疑其產品含有NDMA，作為預防措施，雅柏及優俊均自願從市面回收受影響的產品。

據雅柏資料，受影響產品曾供應予醫院管理局、衞生署診所、本地私家醫生、牙醫、藥房和藥行，亦有部分出口至澳門。優俊則表示其產品曾供應予本地藥房及藥行。

受影響產品如下：

供應商/產品/香港註冊編號

雅柏藥業有限公司/胃適好150毫克藥片/HK-53143

優俊國際有限公司/Peptil H 150 150毫克藥片/HK-65103