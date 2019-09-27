政Whats噏：退稅議程卡住咗　梁繼昌出手冀立會復會即處理

立法會大樓喺七一被攻陷，令到立會運作受到影響更提早兩星期休會，其中一樣最令人關注嘅係退稅嘅有關議程仲未通過，涉及各位打工仔女嘅荷包，就連泛民議員梁繼昌都要出手，希望一復會後可以盡快處理。

《2019年稅務(修訂)(稅務寬免)條例草案》早就列喺議程內，與財政預算案中退稅75%，上限最多2萬蚊嘅稅務寬減措施有關，但呢項議程可謂多災多難，原本6月尾放上立法會恢復二讀，先後因建制派拉布及立會提早休會而仍未審議，市民退稅隨時受影響。

修例程序卡住喺立會一關，而財政司司長陳茂波又喺上月決定退稅提升至100%，所以政府要提出修正案，將退稅嘅百分比相應增加。

立會連幾時復會都未知，但退稅同市民息息相關，當然愈快通過愈好，泛民議員通常都唔會阻撓。法案委員會主席梁繼昌今日(27日)就向委員發文件，話其個人意見認為呢份修正案不具爭議性，法律顧問都話無發現有問題，而動議修正案預告限期已過，政府需要尋求批准免卻預告，所以就諮詢委員對修正案有冇意見，同埋係咪唔反對政府尋求立會主席批准免卻預告。

梁繼昌就暫時未有回應，不過開會前做定準備都係好事，希望一復會就可以盡快處理到喇。