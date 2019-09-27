聲稱國泰拒絕升級機位及登機　華裔女網紅揚言採取法律行動

因管理不善而在全球最佳航空公司排名榜跌出三甲的國泰航空又惹風波，一名華裔女網紅近日聯絡消費權益組織投訴，聲稱月前透過電郵要求國泰為她升級機位，獲對方答應，但到機場時國泰指她以假電郵欺詐，取消其機位及終生禁止她乘搭國泰航班。女事主聲言就事件採取法律行動，國泰回應稱正檢視事件，不作個別評論。

英國《太陽報》報道，譯音姓吳的女事主(Jacqueline Ng)購買了往返台北及紐約的特選經濟艙機票。她聲稱於今年5月30日由台北飛往紐約前，傳電郵予國泰詢問能否免費把機位升級至商務客位，對方當時回郵答應請求。但當她到台北機場辦理登機手續出示電郵時，職員拒絕為她升級。

至6月7日，吳女在紐約機場辦理登機手續回台北，再次要求升級機位。她在櫃位等了30分鐘後，職員指她試圖以假電郵騙取升級服務，遂取消其機位及禁止她再乘搭國泰的航班。吳女只好付1400美元(約1.1萬港元)購買新的回程機票，到台北後聯絡國泰要求釐清誤會及追討新機票的費用。

不過，吳女上載的電郵顯示，國泰承諾為她在6月7日出發、由紐約飛香港的CX 865航班上升級機位，理由是她在社交媒體有影響力。她未有承認以此要求升級機位，對國泰把事件交由法律團隊跟進感震驚，並否認詐騙，強調自己沒取得任何好處。她又聲稱，去年6月至11月期間曾在國泰母公司太古集團工作。

國泰回應稱，職員當時確認吳女出示假電郵，要求她提供相關資訊以追查，但她拒絕。據指，吳女分別在台北及紐約出示兩封不同電郵，但參考號碼均是一樣。其中一封要求在5月30日的兩個航班上升級機位，一班是由台北飛香港的CX 495，另一班是香港飛新澤西州紐瓦克的CX 890；另一封正是有關CX 865的電郵。

國泰在聲明中表示，職員事後確認內部電郵系統並沒發出上述電郵，信中下款的職員亦稱沒有向吳女發電郵。國泰最終退還她本來的機票費用，發言人指正檢視事件，目前未有任何決定。