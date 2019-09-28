麵包減鈉1成味道不變　推業界自願減鹽計劃迎健康潮流

「飲啖茶 食個包」是港人喜愛飲食習慣，但麵包及傳統方包含鈉量各有不同，食物安全中心推出業界自願減鹽計劃，為預先包裝的白方包及麥方包製訂具體減鈉指標，即每100克的平均鈉含量僅為三百八十毫克，較一般麵包減鈉一成，製包師傳巧手更改配方及製法後，口感並無改變。目前已有七間麵包生產商帶頭參與計劃，當局指半年至一年後會再檢討，期望鼓勵更多麵包生產商參與，並會擴大減鹽範圍至非預先包裝的白方包及麥方包，推動社會減鹽減糖的大潮流。

食安中心資料顯示，白方包及麥方包是港人進食量最多的兩款麵包，中心與消費者委員會去年年的聯合研究顯示，本港有售的同種類麵包個別鈉含量差異大，顯示業界有空間去調低用鈉的分量。有見及此，中心年中與食物業界開會商討麵包減鹽的可行性，昨日推出自願性質的減鹽計劃。

計劃參考世衛建議及外國經驗，並以中心的研究作為基數，經與業界商討後，為預先包裝的白方包及麥方包製訂自願減鈉目標，即每100克白方包及麥方包鈉含量的平均值為380毫克，而上限則分別為四百九十毫克及四百七十毫克，該目標較一般麵包鈉含量低約一成。食安中心首席醫生吳志翔指，人體攝取高鈉有可能導致高血壓、心臟病、中風、腎病等疾病，故減鈉刻不容緩。

現時有七間麵包生產商包括英王麵包（香港）、蛋撻王、超羣餅店、百佳、聖安娜餅屋、大班及嘉頓參與計劃，未來一年內，參與商戶會按照自願減鈉目標改良旗下的白方包及麥方包，昨日發布會上，現場展示了四款一般方包及按減鈉目標製作的方包試食，減納方包予人的口感與鹹度與一般方包無異。

蛋撻王行政總裁莊任明解釋麵包用鹽的分別，添加鹽是為增加麵筋的韌度，減鹽便需在打麵筋時多花功夫，例如將水溫降低，並將麵筋多攪拌幾分鐘，以增加韌度及咬口，新製法下，味道亦不會有太大分別。數月前該公司已響應減鹽計劃推出產品，顧客均接受新口味。

被問及有大型麵包店沒參與計劃時，吳志翔不作評論，指目前的七間麵包店市場佔用率已很大，半年至一年後會再檢討計劃，期望屆時會有更多麵包生產商參與，並會擴大減鹽範圍至非預先包裝的白方包及麥方包，推動減鹽減糖行動。