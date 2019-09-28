機械繪圖尋回行車線軌迹　港版伽利略再助苦主脫交通冤案

有「港版神探伽利略」之稱的工程師盧覺強再助苦主智破交通意外冤案。有長者司機去年底在黃泥涌道駕車並等候切線時，遭側線一輛從後駛上的車輛撞擊其車頭，惟沒有現場影片佐證，反被控不小心駕駛。盧覺強利用工具及機械繪圖原理，找出事主車輛所處彎位的行車線軌迹，證明其座駕當時尚未過線，最終成功脫罪。

年過六十的黃先生去年十二月初，駕車接載太太及家傭，由禮頓道左轉入黃泥涌道往跑馬地方向。該段黃泥涌道有三條行車線，黃當時身處最左邊行車線，但前方有車違泊，他打算切至中線繼續前進。由於黃發現中線後方有車輛駛前，因此停車並打燈，待該些車輛駛過後再切線，但未幾即被一輛後方駛前車輛撞擊其右邊車頭，而該車輛左邊車身亦有近兩米長的刮痕，惟沒有相關行車紀錄儀片段，證明事發經過。

事後，黃嘗試向附近的紀利華木球會索取閉路電視片段自證清白，但鏡頭拍攝範圍未覆蓋肇事位置；而他向警方落口供時，亦將其車輛壓線說成「車輛有少少Cut線」，警方於口供紙上記錄為「車輛有少少過線」，最後黃被控不小心駕駛。

黃輾轉找來盧覺強幫助，黃的座駕右邊車頭位於分隔行車線兩截虛線的空白位置，而該處是彎位，盧於是利用可屈曲的專業繪圖工具「蛇尺」，連接前後兩截虛線，得出中間原本不存在的分隔行車線軌迹，證明黃的座駕右邊車頭仍未過線，最後成功脫罪。

盧稱，「蛇尺」常被工程師用於機械繪圖，過去他處理交通意外求助個案時，亦曾使用「蛇尺」及機械繪圖原理，找出車輛轉彎時的移動軌迹。黃批評警方辦案粗疏，甚至未有要求事發時坐在其車內的家傭作證，「好冤枉，好傍惶，口同鼻拗咁，但明明我畀人撞，點解仲要告我！」