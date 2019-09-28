配合啟德發展計劃　九龍灣進行路口改善工程

為配合啟德發展計劃下前南面停機坪和前跑道南面的擬議發展項目，政府建議在九龍灣海濱道及祥業街交界處進行路口改善工程，提升路口交通容量。政府昨就相關工程刊憲，任何人士擬反對該項工程或使用，或同時反對兩者，必須以書面向運輸及房屋局局長提出。

相關工包括將海濱道左轉入祥業街的西行支路由單線改為雙線；將祥業街北行線近海濱道的路口由三線改為四線；永久封閉部分現有行車道、行人路、行人過路處；以及進行附屬工程，包括環境美化、渠務、街道照明和公用設施工程等。

與此同時，土木工程拓展署宣布，原定昨午截標的粉嶺北新發展區第一階段——粉嶺繞道東段（崇謙堂至九龍坑工程)，招標時間將延長至下月11日中午12時。工程合約包括興建雙程繞道、隔音屏障、行人天橋等，工程預計於今年12月展開，約需時54個月完成。工程項目於6月14日進行招標。

項目包括建造一段長約兩公里由崇謙堂至九龍坑的雙線雙程粉嶺繞道東段，路段主要為高架橋並包括兩條橫跨現有東鐵線的長跨距天橋；修改部分大窩東支路、大窩西支路及粉嶺公路，並重定走線；建造長約2.4公里的隔音屏障，並遷移長約400米位於粉嶺公路的隔音屏障；改動及加建現有何家園行人天橋；重置粉嶺公路巴士轉乘站，包括建造站內的公廁及有蓋行人道等等。