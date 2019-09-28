酒店劈價搶客　賓館雪上加霜

賓館「拍烏蠅」，兼職和全職員工陸續被停職，連老闆都要執房、洗廁所一腳踢。有賓館東主坦言現時正食穀種，因為無收入，要借數十萬元卡數應急供樓，只希望能夠捱過難關；亦有東主訴苦指，曾有客人得知三、四星酒店劈價至二百多元一晚，立即拉隊走人，賓館毫無議價能力。

呂先生在美麗都大廈經營三間賓館，合共提供廿二間房，但訪問當日，僅得一間房有客人入住，十‧一黃金周更是零訂單，員工都已停工，呂形容「一單（生意）都無，經營十幾年來從來無試過！本來暑假應該最旺，但七至九月生意大跌九成，預計十至十二月都要蝕本。雖然賓館是自己物業，但都要食穀種，我又要供樓，借了幾十萬元卡數，如此下去要賣樓先得。」

經營六間賓館，共有三十多間客房的陳先生透露，他雖然已將賓館房價減至每晚二百多元，但附近的三、四星級酒店房價亦只是二百多元，有幾個熟客見到都拉隊走人，賓館無議價空間。他請了三位員工，正逐步遣散，餘下工作需要自己做。他不諱言，好在賓館是自置物業，否則一早執笠。

陳太開設的一間賓館則不是自己物業，每月須繳交四萬元租金，連同水電費、員工薪金等，每月開支要七萬元，她說：「好難捱，幾位員工停職，自己做埋，而且不能話停業便停業，因為簽了兩年租約，無收入，只靠積蓄過活。」