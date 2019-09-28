東方日報A1：示威浪接浪　旅客怕來港

反修例浪潮持續近四個月，集會遊行示威無日無之，至今仍未有退卻迹象，嚇怕遊客不敢來港，旅遊業首當其衝。旅遊業界形容，目前全港逾二千間賓館慘無生意，叫苦連天，估計當中四成、即約八百間賓館因經營者無錢交租而面臨結業，並預計賓館結業潮會在十一月爆發。業界人士指出，本來暑假旺季房間向來都爆滿，但今年入住率近乎零，慘況前所未見，「衰過沙士」。

尖沙咀區是賓館集中地之一，彌敦道美麗都大廈便有多達八十間，但大部分賓館的房間都租不出去，香港旅館業協會創會會長梁大衛在其中一間吉房接受訪問時稱：「由六月連串遊行示威開始，生意一直跌，暑假的訂房取消，七月生意減半，七月尾少了七成，八月頭只剩一成，到九月係接近零入住率，連續四、五日都無生意，這是破紀錄的，有史以來最差！」

房間價錢方面，梁大衛說：「由每晚四百元，六月尾起減到三百元、二百五十元、二百元……都無用，因為不是價錢問題，而是根本無人來香港。八月示威者堵塞機場，連外國人也上不到機，他們都驚埋，減價都無用。」

梁大衛有一位英國熟客，一家大細每年暑假都會來港旅遊，原定在今年七月中來港玩一星期，後來取消了行程，梁有感於反正無生意，遂向對方提出房價免費，當是招呼朋友；不過，仍然被婉拒，對方決定改往上海，還說：「上海安全過香港。」

政府止暴制亂無方，反修例浪潮及社會衝突延續至今，連累到十‧一黃金周都無訂單。

梁大衛估計，十一月開始會爆發賓館結業潮，「六成賓館是自置物業，其餘四成要交租的會先被淘汰，他們每月交租約三萬元，連同其他皮費約五、六萬元，連續五個月無生意，即蝕本廿幾三十萬元。」聖誕新年又是另一旅遊旺季，但梁坦言好難捱到年底，因為看不到希望，就算所有示威立即停止，外國人都要有幾個月時間觀望才敢來港。至於會否有人頂手，他不諱言：「無人肯接火棒！」

四成賓館面臨結業，即相等於約八百間，梁大衛推算會有過千名從業員受影響，連同老闆有近二千人失業，「行行都差，周圍都炒人，要找工作都好難。」他又說，政府免牌費和向中小企貸款有些幫助，但用處不大，始終都是搞事的人造成如今局面。

■記者甘銘添