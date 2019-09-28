東網透視：深水埗360度多元面貌　港大生紀錄片聯合國放映

學習不以求分數為目標，全情投入學習後，結果可能喜出望外。6名香港大學學生參與課堂體驗活動，利用360度全景攝影機拍攝深水埗多元化生活面貌，獲老師推薦參加聯合國可持續發展目標行動運動「我的360 º世界」短片比賽。百多部參賽短片中，同學作品被挑選為9部播放短片之一，是首次有本港作品獲選。短片日前在美國紐約舉行的聯合國大會中放映，3名同學應邀參與分享會。

片長4分鐘的紀錄片「深水埗的多元化」(Diversity in Sham Shui Po)，開場以航拍機高空拍深水埗街道，及地面拍攝社區面貌，配上貧窮數據，表達它是本港最貧窮的地區，觀眾可以360度旋轉鏡頭，看到全景社區面貌。片中紀錄了俗稱「棚仔」的欽州街布藝市場的現況，觀眾可透過全景鏡頭，而非傳統單向拍攝角度，看到市場周邊環境及堆滿布匹的狹窄布檔，同學並訪問布販何先生面對市場將要清拆的心情。

短片下半部，敍述深水埗區少數族裔居民由2006年至2016年大增84%，透過家訪巴基斯坦婦女Alsafar，觀眾可了解她來港定居22年，從港人英語能力的轉變令她可摒除語言障礙，與港人成為朋友及融入社區。

指導製作隊伍的港大核心課程事務處副總監潘輔君表示，6名修讀課程的同學來自社會科學、新聞、語言學及理學士等不同學系，她們參加課堂體驗學習活動，實踐STEM(科學、技術、工程及數學)主題，由深水埗社企「兩生花」帶同學走入社區拍攝短片和舉行分享會，活動不計學分，同學為興趣和學習參與，「大家都無預期會獲選，感到很驚喜，為同學的成就感到驕傲。」

潘輔君表示，製作團隊去年底開始製作和拍攝，3個月時間完成，同學在短片中捕捉了社區、居民和他們的精神面貌，今年4月同學到社企舉辦分享會，與居民接觸，近月社企邀請同學教導中學生拍攝360度全景影片，令項目擴大。任紀錄片導演的港大新聞系同學馮施樂指，今次結合學術界及社區力量才能完成拍攝，是跨界別合作及知識交流的豐碩成果。