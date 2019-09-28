探射燈：老鼠傳播多種疾病　大鼠戊肝可奪命

老鼠肆虐不但造成影響環境衞生，去年更爆出全球首宗鼠傳人戊型肝炎個案，截至今年5月本港已出現已有5宗個案，當中有1人死亡。醫生指，老鼠可直接或間接傳播多種疾病，加上多區已出現感染個案，政府需進行恒常監察加強防範。

感染及傳染病科專科醫生曾祈殷指，長期病患如服抗排斥藥物人士及孕婦等都需要特別防患大鼠戊型肝炎，因此類病人抵抗力較弱，萬一受感染病情會較重，除一般的發燒及胃口欠佳外，嚴重者可引致急性肝衰竭。他指該病毒經排泄物傳播，一般市民若接觸潛伏患者的糞便而未有徹底清潔雙手亦有可能被感染，故應注重個人衞生，而政府亦要提升公共環境衞生，進行恒常監察老鼠病毒。

曾續指，目前測試大鼠戊型肝炎的方式靈敏度較差，並非所有醫院都能作相關病毒測試，故醫生問症時亦會多關注。他提醒，一些食肆如燒味及潮州打冷店等，食物長期外露，容易發現鼠蹤，更需要加強注重清潔。

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