探射燈：高科技捕鼠如獻醜　成效遠遜廉價餌盒

土瓜灣一後巷發現一個內載老鼠米的餌盒。

鼠患問題困擾各區多年，負責滅鼠的食環署近年施行高科技協助滅鼠，包括在數個街市引入新式氣壓滅鼠器、透過夜視攝錄機及熱能影像攝錄機了解鼠患情況，惟兩者的成效被質疑，有滅蟲專家直指反而使用成本較低的餌盒更見成效，促當局應將傳統鼠餌袋轉型加強滅鼠。

食環署在去年11月起，在黃大仙大成街街市、深水埗北河街街市及牛池灣街市放置新式氣壓滅鼠器，以誘餌劑吸引老鼠接近裝置後，再以高壓二氧化碳推動撞擊器將其擊殺，惟署方早前公布未能殺死1隻老鼠，遠遜於傳統捕鼠器。至於今年3月在土瓜灣街市安裝的夜視攝錄機，商販亦反映未有實效，諷刺當局「裝鏡頭拍攝老鼠表演」。

高科技滅鼠成效不彰，反而東網記者近日巡視時，在土瓜灣一後巷發現一個長型的黑色膠盒，內裏盛載老鼠米，香港蟲害控制從業員協會會長梁廣源指，該餌盒（Bait Box）每個成本僅數元，成效卻可能比起動輒數千元的高科技滅鼠裝置來得有效，他解釋，以往老鼠米以保鮮袋掛「離地」在水管上，餌盒卻可放置地上，有效將老鼠米氣味散開，吸引老鼠食用然後毒殺。他形容防鼠措施有小進步，建議視乎效果可大加應用。

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