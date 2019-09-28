探射燈：紅磡鼠患駭人　部門置疫罔聞

紅磡區鼠患再惹關注，紅磡邨多戶現鼠縱，高層住戶近月捕獲近10隻老鼠，中層住戶指老鼠匿床上；紅磡街市及後巷更如老鼠樂園，廚餘亂棄，街坊擔心爆發大鼠戊型肝炎。九龍城區鼠患參考指數近年數一數二，但食環署證實紅磡非調查範圍，議員擔心問題被低估。

「近幾個月捉到成9隻（老鼠），最大成半隻手掌咁大！」居於紅磡邨高層的符小姐直斥，鼠患問題明顯趨嚴重，她曾向房署投訴，但署方只派管理員上門將死老鼠棄置垃圾桶，卻漠視邨內垃圾站及區內街道衞生都有待改善。同邨中層獨居的妹姐亦以老鼠膠捕獲2隻老鼠，又指鼠輩橫行令她提心吊膽，「連上格床都有老鼠匿埋！」

紅磡邨附近差館里的橫巷是鼠患黑點，堆放布滿廚餘的發泡膠箱等，充斥惡臭。東網記者見有人於湖光街隨處將粥倒在地上；入夜商戶關門後，更發現4、5隻的老鼠群迅速竄過，老鼠籠及捕鼠器卻未見成效。此外，紅磡街市內亦有瓜果蔬菜殘渣亂棄，有冷飯棄置於紙箱內，同樣有機會惹來老鼠。

區內鼠患問題自港鐵通車後趨嚴重，早前網上流傳短片，顯示黃埔花園一間泰式食肆打烊後群鼠出動。香港經濟民生聯盟社區幹事李超宇指，區內居民反映因私人物業滅鼠工作由私人公司負責，食環署只提供意見，致部分食肆及菜檔未有有效防鼠，擔心爆發大鼠戊型肝炎個案。

據食環署的鼠患參考指數，去年下半年，九龍城區錄得的數字是11.1%，屬全港之冠，以全年計則位列第2名。不過，鼠患參考指數調查只在選定範圍放置鼠餌，然後統計鼠餌被咬嚼的百分比，食環署發言人承認，紅磡區未被納入調查範圍。

九龍城區議員勞超傑擔心，該區鼠患參考指數被低估，質疑調查真確性。他表示，食環署防鼠措施不足，方法更因循守舊，部門間又互相卸責，做法並不理想。

食環署發言人回覆，有關紅磡區鼠患問題投訴，去年錄得107宗，今年截至8月有65宗，初步統計顯示，九龍城區上半年的鼠患指數較去年低。發言人續指關注紅磡區內鼠患問題，並已加強防治鼠患工作。

房屋署發言人指，去年至今共接獲11宗有關紅磡邨鼠患的投訴，其中3宗在本月內接獲。署方已指令物業服務辦事處員工每日巡查邨內黑點，每月定期放置老鼠藥餌，及清洗太平地以杜絕鼠患，同時定期聯同食環署進行聯合行動及實地巡查鼠患情，並已於去年底完成加設老鼠擋工程。

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