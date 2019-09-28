Dr.東：天氣突變易心臟病發　三高病人要特別注意

踏入秋季，一早一晚溫差大，是心血管疾病病發的高峰期。心臟科醫生提醒，三高病人的血管本身較窄，天氣一旦轉冷，血管斑塊有機會裂開，導致血管栓塞，增加致命風險，他們需要特別留意身體狀況。另外，一些長者以為頭暈眼花屬小事，但其實背後可能潛在心臟病的先兆，建議他們要定期檢查身體，寒冬下做運動時，更應先進行足夠熱身，且要避免進行太劇烈的運動，保持身體在合適溫度，才是護心的最佳方法!

香港心臟專科學院義務秘書陳偉光表示，心臟本由3條血管供應血液，讓心臟正常運作，而較常見的心臟疾病是冠心病，患者會感到胸口痛，但部分長者卻沒有出現這些「痛」的病徵，反而伴隨出現頭暈及氣促等徵狀，他提醒有關徵狀有機會是心臟病發的表徵，不容忽視。他指三高人士患上心臟疾病風險較高，因為他們的血管因膽固醇或脂肪積聚而變窄，若是天氣突然轉冷，血管斑塊有機會破裂，當中的血小板或其他組織黏附在膽固醇或脂肪上，即會導致血管栓塞，危及生命。

陳解釋，此類急性心肌梗塞患者，大多沒有明顯病徵。當患者的血管出現栓塞，須在黃金6小時內到醫院打通血管，才可減少對心臟的影響，若超過12小時仍未獲得治療，心臟肌肉便會出現壞死，大大增加死亡風險，更曾有研究指出，30%至50%急性心臟梗塞病人未到醫院接受治療即已死亡。

陳偉光建議政府多於公眾場合擺放自動體外除顫器(AED)，並提供說明指引，讓不懂急救的市民懂得使用，同時應向大眾推廣急救知識。他認為可以參考新加坡的做法，當地向市民提供應用程式，通知他們急救儀器的位置，即使在街上遇到心臟病發的病人，也可立即利用儀器救援，而香港長遠須透過政策保障市民，不會因急救而承擔法律責任，讓市民安心救人。

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