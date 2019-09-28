網民熱話：不合作運動？　大媽拖鞋「煞停」港鐵電梯

你輕輕地走了，不帶走一片雲彩，卻留下一對拖鞋？近日網上流傳數張圖片，一條電梯上攝住一對拖鞋，電梯懷疑因此被煞停。而電梯旁一名站赤腳大媽雙手掩面，似乎對「攝鞋」事故不知所措，正在等人「救鞋」。網民看後十分好奇：「點先可以兩隻拖鞋攝晒入去」。

網民加域士在Facebook群組「將軍澳主場」分享所見「奇景」，貼文指事發在前日（26日）晚6時50分油麻地站內。從貼文附圖可見，兩隻拖鞋攝在電梯的空隙之間，尾部騰起，緊緊「攝」入梯間的空隙，電梯亦因此被迫「停駛」。不過惹笑的是，貼中還有兩張照片，一張是一名大媽赤腳在電梯旁等候，雙手掩面，而另一張則是從石壆向下望着電梯，顯得很焦急，場面趣怪。

貼文發出後，網民紛紛調侃大媽「呢招勁」，「擺明不合作運動啦！邊有人咁樣一對拖鞋夾得咁齊整㗎！」亦有人指好在只是鞋子夾住「啲腳趾仲喺度」，「個人無事真係好彩」；有留言則好奇：「佢點做到嘅？」

網民有話說：

Ally Chan：佢想避沙蟲？

Canteen Sae Tae：好暴力啊，大媽

Wendy Leung：阻住地球轉就係呢啲大媽！

※緊貼網民熱話，掌握最熱話題，請關注網民熱話fb：