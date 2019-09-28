修例風波：經濟颱風刮港威力超3號波　財爺稱失業率或急升

反修訂《逃犯條例》的示威浪潮持續近4個月，嚇怕遊客不敢來港，本地經濟大受影響。財政司司長陳茂波今早(28日)出席電台節目時表示，「經濟颱風」愈吹愈近，更形容「當風位」已遠超「3號風球」。

他指，7月訪港旅客數字開始下跌，8月下跌40%，9月首20日亦下跌逾30%，加上本地消費意欲受社會事件打擊，零售、酒店及餐飲等行業面對很大壓力。他又指，預計十一訪港旅客亦會大幅減少，不少員工都要放無薪假，影響收入，因此昨日(27日)推出措施，希望可以幫補。

陳續稱，本地第二季經濟增長不理想，相信第三季經濟難有改善，按季可能出現負增長，技術上進入衰退，而失業率可以上升得好快，因此要警惕。被問到是否應全民派錢，他回應指，現屆政府希望資源要有針對性，派錢可能會令市民向外消費，效益未必在香港，認為最重要平息暴力衝擊，以對話取代對立，令市民出行不再擔心，外國人士願意到港旅遊及做生意。

港府昨宣布斥資3億港元，委託僱員再培訓局推出「特別‧愛增值」計劃，針對今年6月之後失業、被僱主要求放無薪假或開工不足的人士，提供48項培訓課程，學費全免，同時為學員提供每人每月上限4000港元的津貼。

另針對獲美國跨黨派支持的《香港人權與民主法案》，陳茂波稱預料該法案很大機會獲美參眾兩院通過，但仍要由總統特朗普簽署後才生效，如果法案正式生效，美國國務院會就香港多個不同範疇作評估及向國會提交報告，因此對香港不會有即時影響，但要留意會否影響商界對本地的投資。