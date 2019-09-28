修例風波：示威增前線工作壓力　港鐵向合資格員工派獎金

反對修訂《逃犯條例》風波持續，近月港鐵站成為攻擊目標之一，多個車站設施均被毀壞。港鐵昨日(27日)向員工發出內部通知，指為感謝員工在嚴峻時刻仍盡忠職守，會向常處理大型公眾活動相關挑戰，或長時間在該等環境下工作的全職員工，發放每月2000港元的「特別嘉許獎」，並會追溯至6月起。港鐵另外亦會向有支援或處理大型公眾活動，但辛勞或頻繁程度相對較輕的員工發放「信念獎」。

港鐵通告提到，獲董事局全力支持，公司會在恒常員工激勵計劃外增設短期嘉獎措施，以感謝有關同事在此嚴峻時刻全情投入、盡忠職守。港鐵會酌情決定向合資格的全職員工(M30職級及以下)發放每月2000港元「特別嘉許獎」，獎金追溯至今年6月起。獲獎者多為前線、與顧客有直接接觸及需輪值的同事，以及須與他們廣泛及緊密合作的同事。有關獎金會按下月發薪日隨薪金發放，6至9月的獎金總額會於10月首次發放。

港鐵又指，個別員工或因近期事件難以在此刻放取年假，有關同事如獲上司提名，港鐵會追溯至今年6月起，暫停取消他們超出最高累積日數而未放取的年假。

香港鐵路工會聯合會主席林偉強指，工會昨起接獲不少前線及後勤員工查詢，稱不知道自己是否符合資格獲得獎金，認為港鐵在稍後時間應向員工解釋清楚政策。林又指，樂見管理層獎勵員工，惟比起獎金，現時更應向前線提供相應裝備，以及發放面對突發事情時更好的指引，「相信比起錢，大家更希望安全」。