修例風波：劉業成向警隊發信　黑警論是被陷害抹黑

反對修訂《逃犯條例》風波持續超過3個月，引發連場的警民衝突，上月9日重返警隊的警務處副處長(特別職務)劉業成上周四(19日)向警隊發信，信中提及回歸警隊這6個星期是他人生中最艱苦、最憂慮、但最光榮的日子，又認為香港警察被抹黑為「黑警」，是世界上最大的陰謀和謊言，直指「我們被陷害」。

劉業成向警隊發出的信件長達4頁紙，分享他回到警隊的感受並回應「黑警論」。信件首先表達他對香港未來的擔心，擔心幾代香港人辛勞建立的家，隨時被暴亂毁於一旦，並向同袍們致上最無盡的感謝、感恩，認為在這嚴重動亂、破壞的日子，香港仍能「頂住」，全賴香港3萬多警察。

他又認爲，警察不是「黑警」，而是有心懷不詭的人不斷地造假、扭曲事實、全力抹黑，目的就是破壞警民關係、煽動仇恨，令更多暴亂因此而產生，認為這些「動亂之根」、「仇恨之根」都一定要撥除。

他批評，香港一些人(政黨、議員、宗教、傳媒、教育及社工界)過往利用空泛口號去達到其政治目的及利益。近幾個月，他們變本加厲，不擇手段打擊香港政府的威信，不分青紅皂白，公然支持暴力及向學生宣揚錯誤及仇恨的政治思想，煽動還在成長的學生參與示威、暴力、仇警行動。

他指出，根本上是沒有「黑警」，本來亦沒有「仇恨」，指控是「虛假的」、仇恨是「不真實的」。香港最緊迫的是撥亂反正，撥除一切動亂、仇恨之根。這目標不能只用法律或武力去達到，香港警察要聯同香港各界要徹底解決。