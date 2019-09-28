突發心肌梗塞死亡率高　團體入校教學生心肺復甦救人

香港40至60歲人士當中，每年都有1000人因突發性心肌梗塞死亡，在街上面對途人心臟病發，大多數港人都不懂心肺復甦或使用去顫器，失去急救病人的黃金機會。為提升港人急救水平，聖約翰救護機構聯同香港東北扶輪社去年起為中學及大學提供大型心肺復甦入校訓練，至今已有約1000名學生參與及取得急救證書。聖約翰救護機構今年1月起更將急救證書有效期由2年延長至3年。

香港早前有研究發現，院外突發性心臟驟停患者存活率僅2.3%，較其他亞洲地區嚴重偏低。當遇到緊急事故，高達97%受訪者願意幫忙報警，但不足20%人會為患者使用心肺復甦或去顫器。聖約翰救護機構及東北扶輪社2015年起舉行「心肺復甦/自動體外去顫器教育計劃」的免費大型心肺復甦訓練，有逾3000人參與。計劃去年起擴至中學及大學的入校訓練，至今有超過10間中學參與。

46歲的卓先生健康良好，亦沒有家族心臟病史，今年7月在運動場觀看羽毛球比賽期間突然暈倒昏迷，身邊的妻子見狀即大聲呼救，幸好當時有兩名聖約翰救護員當值，檢查卓的身體後發現他沒有呼吸及脈搏，一人隨即為卓進行心肺復甦，一人即趕去取體外去顫器，經過兩次電擊後終將卓先生救活。卓先生憶述，自己醒來時已在救護車，醫院檢查發現有血管堵塞，需進行「通波仔」手術。他指自己昏迷時幸好有救護員即場施救，否則後果不堪設想。

當日當值的兩位救護員羅Sir及吳Sir今日(28日)於活動上重遇當時救治的病人卓先生，坦言感到十分欣慰及開心。羅Sir表示，如果及時為病人進行急救，救活機會可高達三分二，突發心臟病病人的黃金急救時間少於5分鐘，分秒必爭，呼籲市民遇到急救事故不要猶豫，要伸出援手，因為體外去顫器即使沒有學過急救，也能根據機器的聲音導航操作。