10萬外傭在家照顧長者　護老培訓計劃擬全港推行

社會福利署去年推行外傭護老培訓試驗計劃，並先在7區作試驗，惟名額只有約300個，至今年才增至800個名額。安老事務委員會主席林正財今(28日)出席活動時提到，未來將在全港推行外傭護老培訓試驗計劃。

林正財指，社署去年推行的外傭護老培訓試驗計劃廣受歡迎，當初社署曾擔心僱主不讓外傭外出接受培訓，他宣布計劃未來將在全港推行，因現時有逾10萬名外傭在家中照顧長者，委員會將與該署研究外傭休息日，居家安老長者欠缺照顧的問題，如安排院舍專為長者提供歇息照顧或住宿服務等，讓外傭及長者家屬可有休息時間。

林正財指，計劃現時已增至約1000個名額，社署亦正招募更多外傭參與計劃，冀日後除了培訓外，可配合不同地區的康健中心，為僱主及外傭提供資訊，如葵青區的地區康健中心，可讓市民在當區便可得到支援，達至醫社合作。至於物理治療師、護士等人手短缺問題，他建議社署可與衞生署及曾推出類似服務的非政府機構合作，善用地區資源，亦可透過網上片段的方法，讓不能到中心接受培訓的人，亦可得到相關資訊。

社署去年在東區、灣仔、觀塘、九龍城、沙田、荃灣及屯門區推行試驗計劃，由多間非政府機關為外傭免費提供照顧長者的培訓，包括長者餵食、協助長者服用藥物、安排認知障礙症長者膳食等，外傭完成培訓後會獲頒發出席證書。外傭培訓期間，長者地區中心將為有需要的長者在其外傭參加培訓時段，安排相關的照顧服務或活動。

另外，政府首場社區對話於本周四(26日)舉行，身兼行政會議成員的林正財認為，社區對話是好開始，但承認安檢問題有改善之處，又指相信政府聆聽到大批市民要求成立獨立調查委員會的意見，冀社會給予政府空間。