每日一片：婦人迴旋處行鞠躬禮　目擊司機：我未死喎

中年婦人不斷向路過的司機鞠躬及揮手，惹來網民諸多猜想。(Facebook群組「馬路的事討論區」影片截圖)

在燈光昏暗，人流稀疏的馬路，突然有人在路中央向你微笑鞠躬，你會覺得暖心還是心寒？近日網上就流傳一段影片，片中有司機駛行柴灣大潭道近哥連臣哥火葬場附近一個迴旋處時，一名中年婦人竟站在迴旋處上向路過司機逐一揮手及鞠躬，雖然有人估計是地區人士的「親民」活動，但現場環境加上婦人的舉動，確實增添不少詭異感。

事發於昨日(27日)傍晚7時20分。片段開始，事主駕車駛近迴旋處，突然發現一名身穿橙色上衣的中年婦人站在迴旋處上，面帶笑容逐一向途經司機鞠躬，當司機離開時，更向他們揮一揮手。雖然其神情沒有異樣，不過配全現場燈光環境，確顯得格格不入。事主上載影片之餘亦語帶不滿留言：「大嬸，黑媽媽企喺迴旋處中間，仲要同我鞠躬，我未死喎！」

網民對事主感覺亦大表認同，「我見過，都嚇親」、「咩料呀，咁恐怖」、「好彩唔係喺歌火門口，如果唔係直頭嚇死」。不過亦有網民估計是地區人士的「親民」活動，「我見有易拉架」，着司機不用疑神疑鬼。