政Whats噏：立會大樓「災後」復修　最新內貌曝光

大樓地下多塊玻璃被示威者打至碎裂，至今仍封上圍板。

立法會大樓經過「七一」及「八三一」兩次大型衝擊後，重災區嘅地下至二樓，多處被圍上地盤圍板，僅開放記者室及部分洗手間等少量地點。東網取得一批喺地盤圍板內嘅影片及相片，發現之前被油漆噴字嘅柱及牆壁，已重新髹上新漆，噴污嘅地方已消失，至於多幅主席油畫就全部被拆下，暫未掛上新畫。

立法會以下月中復會為目標，但現時對外開放嘅位置甚少，地盤圍板多處貼上標語，稱「除非發生火警，此處只准工程人員及秘書處職員進入」，外界未知到底完成維修未。根據東網取得嘅片段所見，一樓走廊嘅部分地板仍未鋪好，五號會議室外多幅畫亦未有掛上，不過，會議廳外原本被示威者噴上示威字句嘅柱及牆，已經被油番好。

片段中可見，七一當晚被噴污及拆下嘅多幅歷屆主席油畫，連同未有被噴污嘅兩幅，都全部冇掛上。立法會秘書處早前話歷屆主席畫像正在復修中，計劃維修工程後都會繼續展示。

二樓方面，被噴污嘅歷屆議員合照亦未掛上，立法會標誌原本被噴污，依家已抹乾淨。大樓地下多塊玻璃被示威者打至碎裂，至今仍封上地盤圍板，相信仍未重新安裝好。