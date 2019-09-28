為孤兒做手術治病增獲領養機會　人道年獎得主改變殘疾人士命運

香港紅十字會今(28日)舉行「香港人道年獎2019」頒獎禮，五人獲獎，分別是致力於孤兒醫療服務的顏獻基醫生、善終服務的施清白、特殊學習需要(SEN)青年服務的陳惠芬，四肢傷殘服務的嚴楚碧和流胎安葬服務的陳志明，而投身境外人道醫療工作的曾雅詩則成為「香港人道新力量2019」獎得主。

得獎之一的顏獻基十多年間一直義務，甚至自費為國內孤兒治病，令有殘疾的孤兒有更高機會獲領養，至今已治愈了500多名孤兒，其中百多個獲領養。曾獲顏幫助的一間孤兒院，其院長今亦到場，他表示，今年5月顏醫生為一個下肢癱瘓的小朋友做手術超過15小時，讚揚其行動改變了很多人對殘疾人士看法，亦令公眾更懂得照顧和珍惜這些生命。

施清白則從事善終服務超過廿年，致力讓單身、或是與子女關係疏離的長者在臨終和去世後得到尊重，可以選擇遺體的處理方式，而陳志明則自2017年起致力幫助胎兒未滿24周、但不幸流產的家庭，推動流產胎兒的安葬工作，令原本被視為「醫療垃圾」的胎兒屍體獲舉辨葬禮。