修例風波：駐港公署斥美國國會談佔中5周年屬罔顧事實　干涉內政

發言人批評美議員為「反中亂港」的勢力和激進分子撐腰。

中國外交部駐港特派員公署發言人周六（28日）在官網發文，就美國國會及行政當局中國委員會就「佔領中環」五周年發表聲明一事，批評該委員會聲明罔顧事實、顛倒黑白，粗暴干涉中國內政，其拙劣表演令世人不齒，表示強烈不滿和堅決反對。

該篇名「駐港公署發言人要求美政客收回干預香港事務的黑手」的文章，指香港回歸以來，「一國兩制」、「港人治港」、高度自治的方針貫徹落實，香港居民依法享廣泛權利與自由，是無法否認的事實。

文中表示，當前香港面臨《逃犯條例》修訂風波的問題，與「人權」、「民主」無關，但極少數示威者肆意打砸，襲擊警察和普通市民，是對民主的褻瀆和侵犯，但美國一些議員無視香港各界止暴制亂的主流民意，恬不知恥地打着「人權」、「民主」的幌子混淆是非，目的是插手香港事務，企圖搞亂香港、顛覆「一國兩制」。

發言人強調，該些議員為一己政治私利，推動有關涉港法案，損害包括700多萬香港同胞在內的中國人民的利益，最終將損害美國自身利益；發言人重申香港是中國的香港，其事務屬中國內政，再次敦促美國個別政客立即收回干預香港事務的黑手。