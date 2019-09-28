政Whats噏：區議會傾提升職能　何君堯借題講議辦被毀無人理

不少區議員都覺得區議會只係諮詢機關，冇實權，於是不時都提出要傾下提升職能，好似早前喺屯門區議會會議上，區議員譚駿賢就提出令區議會有政策決定權，點知輪到何君堯發言嗰陣就借題發揮，鬧其他議員就算提升職能又點，都唔會為佢辦事處被人破壞而發聲。講得相當激動，唔知係咪因為佢嘅辦事處近日受到破壞而大受打擊呢？

譚駿賢提交嘅文件建議，將區議會由諮詢組織，改革成擁有行政管理權同財政自主權，希望將以前兩個市政局嘅功能轉畀區議會，令區議會可以為市民提供多啲文化康樂同環境衞生服務，又建議設立一個獨立於民政事務處嘅區議會秘書處，咁就可以更有效同更中立，以加強對區議會嘅支援。

建制同泛民嘅議員都有發言，好似工聯會陳有海話，啲官員成日都唔出席會議，淨係書面回覆佢哋，令好多議員都好無癮。民主黨嘅何杏梅都話，啲官落嚟聽會聽得一個鐘，議員表達過嘅意見又無跟進，簡直係浪費時間，又批評區議會淨係識起啲避唔到雨嘅避雨亭，而行人通道上蓋就排咗10年都未起到。聽落都係對區議會職能有好多意見。

點知輪到何君堯發言，佢就借題發揮，話當佢嘅議員辦事處被人破壞時，區議會冇幫佢出聲，質問譚駿賢有冇叫過示威者停手，反對派有冇喺「止暴制亂」上出過力。佢話，自己就已經日日出聲，叫其他區議員唔好口講就無敵，做嘢時就「屙尿都冇力」，仲鬧其他區議員係咪見到人哋打唔同政見嘅人，心入面就好涼快，認為唔可以加權力畀啲區議員「助紂為虐、為非作歹」喎。

不過佢咁激動講完後，其他議員嘅反應就好平靜，都係講返點樣先可以提升職能，唯獨係民主黨嘅黃麗嫦聲稱因為何君堯離題，所以自己都要離題，講咗下要成立獨立調查委員會去調查元朗七二一事件喎。

翻查資料，何君堯最少有兩個辦事處遭受破壞，難免情緒比較激動。不過講真嗰句，區議會有冇實權去批出文康服務等等，同何君堯個辦事處被人破壞，真係冇乜直接關係，啲區議員多啲權力又好，少啲權力又好，區議員嘅身份都係不能保護何君堯嘅辦事處㗎啦，難怪大家都唔知點應佢啦！