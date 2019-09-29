修例風波：官媒斥佔領事件損港根基　籲重塑法治權威

反對修訂《逃犯條例》風波持續。內地官媒發評論文章，重申香港目前亟需重塑法治權威；又提到5年前的違法佔領行動（「佔中」事件）與修例風波，均嚴重耗損香港社會重要根基，更令香港曾引以為傲的法治精神，正失去往日的光芒。

評論提到，佔領事件是香港法治精神崩壞的起點，批評香港少數人鼓吹違法達義等概念，試圖塑造逐步衝破法治限制的社會氛圍，形成法律無用的群體效應，達到香港社會動盪的政治目的。評論又稱，修例風波放大了此種效應，對暴力的解禁與放任，已達到無法無天的地步，不僅將對香港經濟和安全帶來直接損害，更在民眾內心種下禮崩樂壞的種子。

評論強調，當違法和暴力的幽靈肆虐街頭，香港當下迫切需要徹底破除自違法佔領行動以來，所滋生出的諸多歪理謬論，並釐清法律的界線與真義，切實重塑法治權威。

評論又指出，香港當前的法治權威，正受到前所未有的衝擊與踐踏；此時更需廣大香港市民，特別是「沉默的大多數」勇敢站出來，用自身行動向違法和暴力說「不」，並支持當局依法打擊和懲治暴力犯罪活動，使所有暴力犯罪分子受到應有懲治，彰顯法律的公正與威嚴。

評論補充，此屬關鍵歷史時刻，香港民眾需要冷靜思考周遭和自身處境，勿讓香港徹底淪為令人痛惜的「法外之地」，以及勿讓香港賴以安身立命的核心價值從此消失。